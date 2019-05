Westfalen-Blatt: Kühnert zweifelt an Gabriel als Berater

Bielefeld (ots) - Auch bei einem Wahlkampfauftritt in Löhne (KreisHerford) hat der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert an seinerKapitalismus-Kritik festgehalten. »Es gibt eine Sehnsucht vielerMenschen, über Grundsätzliches zu reden«, sagte er dem"Westfalen-Blatt" (Bielefeld) in einem Videointerview. »In einerZeit, in der das Gefühl besteht, dass sich Parteien nichtgrundsätzlich unterscheiden, müssen die großen demokratischenParteien über soziale Gerechtigkeit, öffentliche Daseinsfürsorge unddarüber, wie viel Macht der Markt haben soll, reden.«Kühnert wies den Vorwurf des ehemaligen SPD-Chefs Sigmar Gabrielzurück, er schade mit der von ihm angestoßenen Debatte der Partei.Der 29-Jährige sagte, er absolviere mehr als 50 Wahlkampftermine fürdie Partei und wisse nicht, ob Gabriel der beste Berater zu diesemThema sei. Die Debatte habe dazu beigetragen, dass »man seit fünfTagen nichts mehr von der AfD hört«, sagte Kühnert.Link zum Video: https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Herford/Loehne/3764480-Juso-Chef-Kevin-Kuehnert-bekraeftigt-im-Video-Interview-seine-Kapitalismuskritik-Es-gibt-eine-Sehnsucht-vieler-Menschen-ueber-Grundsaetzliches-zu-redenPressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell