Westfalen-Blatt: zu Krankenpfleger Niels Högel

Bielefeld (ots) - Die Dimension dieses Kriminalfalls istbeispiellos. Auf 67 Friedhöfen ließ die Staatsanwaltschaft 134 Toteexhumieren, um sie rechtsmedizinisch untersuchen zu lassen.Mindestens 86 dieser Menschen, davon ist die Sonderkommission»Kardio« der Oldenburger Polizei überzeugt, wurden von KrankenpflegerNiels Högel (40) getötet. Für zwei Patientenmorde war Högel bereits2015 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Doch die Kripoermittelte weiter und gab gestern das erschreckende Ergebnis bekannt.Der Fall Högel - er steht nicht nur für den mutmaßlich schlimmstenSerienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Er ist auch einbesonders drastisches Beispiel für das Wegsehen, für tödlichesVersagen von Verantwortlichen in Krankenhäusern. Denn mancher ahntewohl das Unfassbare, aber niemand unternahm etwas - und deshalbkonnte Högel, davon ist die Kripo überzeugt, unbehelligt weitertöten.Das Verdrängen des Unfassbaren, selbst unter Inkaufnahme weitererOpfer, ist dem Krankenhauswesen nicht fremd. »Sehen, Hören,Schweigen« heißt eines der Bücher von Prof. Karl Beine. DerPsychiater erforscht seit Jahrzehnten Patiententötungen durch Ärzteund Pfleger - wie den Fall von Gütersloh: Schon lange gab es in derdortigen Westfälischen Klinik für Psychiatrie Gerüchte um einenPfleger, in dessen Schicht auffallend oft Patienten starben. Dannfanden Krankenschwestern im September 1990 nach dem Beinahetod einesPatienten drei leere Ampullen in einem Papierkorb. Sie wandten sichmit ihrem Verdacht an die Klinikleitung, die aber weder die Polizeinoch den Krankenhausträger informierte und den Pfleger weitermachenließ. Bis er Monate später eine weitere Frau totspritzte, aufflog undfestgenommen wurde. Bis dahin hatte der Mann zehn Patientenumgebracht. Von seiner Strafe - 15 Jahre wegen Totschlags - saß derKrankenpfleger zehn Jahre ab, 2000 kam er frei. Damals blieb dasNichthandeln der Verantwortlichen ohne juristische Folgen. Zumindestdas hat sich inzwischen geändert. Im Fall Niels Högel kommendemnächst zwei frühere Oberärzte und der Leiter der Intensivstationdes Klinikums Delmenhorst vor Gericht - wegen Totschlags durchUnterlassen. Sie sollen Niels Högel aus Angst um den Ruf der Kliniknicht gestoppt haben. Mordserien in Krankenhäusern - sie lassen sicham ehesten aufdecken, wenn es nach jedem Patiententod einegewissenhafte Leichenschau gibt. Und wenn das Thema Patiententötungnicht tabu ist, sondern die Klinikleitung Mitarbeiter verpflichtet,Unregelmäßigkeiten zu melden - unter Umständen auch anonym. Dennjedem Ärztlichen Direktor, jedem Klinikvorstand sollte bewusst sein,dass es einen Niels Högel auch im eigenen Haus geben kann.