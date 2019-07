Westfalen-Blatt: ein Kommentar zur tödlichen Attacke auf einen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof

Bielefeld (ots) - Da ist es wieder, dieses Gefühl vonFassungslosigkeit, Ohnmacht. Von Wut, aber auch tiefer Trauer undMitgefühl. Von Sorgen um die Sicherheit. Von Fragen, auf die es keineAntworten gibt. Der Tod eines Kindes lässt uns hilf- und ratloszurück. Wir können und wollen nicht begreifen, dass ein kleiner Jungevor den Augen seiner Mutter sterben musste. Man muss nicht selbstVater oder Mutter sein, damit es einem das Herz zerreißt. Wir tun gutdaran, einen Moment inne zu halten und in Gedanken bei der Mutter undder Familie zu sein. Ihnen sollte unser Mitgefühl gelten. Auch derLokführer und viele Passanten wurden zu Opfern. Sie werden die Bildervon Gleis 7 nie wieder aus ihrem Kopf bekommen. Das Unfassbare istpassiert. Und es bleiben Fragen. In Deutschland tobt längst dieDebatte. Wie nach Terroranschlägen reagieren viele Menschenreflexartig mit dem Ruf nach Repression. Mehr Polizei, mehr Kameras,mehr Grenzsicherung, mehr Überwachung, mehr, mehr, mehr. Zu allemÜberfluss versuchen AfD-Chefin Alice Weidel und ihr Vize, aus demTod des Kindes sogar politisches Kapital zu schlagen. Niemand istgegen Fortschritt. Aber nichts von all den Forderungen kann unseine maximale Sicherheit garantieren. Die gibt es nämlich nicht.Nicht am Bahnsteig, nicht am Flughafen, nicht auf einer norwegischenInsel - nirgendwo. Das heißt nicht, dass wir jetzt Angst habenmüssen. Voerde und Frankfurt sollten uns aber wachsamer undsensibler machen. Mehr Zivilcourage, mehr Aufmerksamkeit, mehrRücksichtnahme, mehr Menschlichkeit. Am Bahnhof, im Flughafen, imCafé, überall. Wenn es so etwas gibt, dann ist das die Botschaftnach der grausamen Tat von Frankfurt. Und nicht Hass, Panik und Wut.Und erst recht nicht Politiker, die auf perfide Art nur Ängsteschüren wollen.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell