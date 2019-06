Westfalen-Blatt: ein Kommentar zur offenen Lehrerstellen in NRW

Bielefeld (ots) - Man stecke einen Statistiker mit den Füßen inden Backofen und mit dem Kopf in den Eisschrank, und er wird sagen:»Im Durchschnitt geht's mir gut.« Das mag ein Kalauer sein, doch dieStatistik über Lehrereinstellungen illustriert er ganz gut. Wenn eineSchule rechnerisch null Stellenbedarf hat, zugleich aber dreiDauerkranke, dann weicht die Wirklichkeit stark von der Statistik ab.Mit dem faktischen Einstellungsstopp in OWL erweisen die Behörden denSchulen einen doppelten Bärendienst. Denn zum einen erleiden diebetroffenen Schulen in der Region ohne Not einen Mangel - genügendBewerber wären ja da. Und zum anderen werden die tatsächlich starkunterbesetzten Schulen an Rhein und Ruhr kaum im benötigten Maße mitBewerbern aus OWL rechnen können. Die ziehen im Zweifel lieber einpaar Kilometer über die Landesgrenze ins heimatnahe Niedersachsen.Abgesichts der Rückkehr zu G9 und dem damit zu erwartenden Bedarf anLehrern könnte sich diese Enwicklung schon bald rächen. Mangel mitMangel zu bekämpfen: Das wird nicht funktionieren.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell