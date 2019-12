Westfalen-Blatt: Kommentar zur neuen Chefin der IHK Ostwestfalen

Bielefeld (ots) - Wie sich die Dinge ändern! Als Thomas Niehoff vor gut 18Jahren die Hauptgeschäftsführung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalenübernommen hat, war diese in keiner guten Verfassung. Unstimmigkeiten zwischendem Vorgänger Klaus-Peter Abt und der ehrenamtlichen Führung der IHK hatten sichzu einem handfesten Streit ausgeweitet, der einige Monate lang großesGesprächsthema in der ostwestfälischen Wirtschaft gewesen ist.Doch mit seiner zurückhaltenden Art brachte Niehoff schnell Ruhe ins Geschäft.Die meisten Ostwestfalen mögen keine Selbstdarsteller. Das gilt erst recht fürdie ostwestfälische Wirtschaft, die von erfolgreichen Familienunternehmerngeprägt ist. Die vom Niederrhein kommende Nachfolgerin Petra Pigerl-Radtke ist,nach allem, was man hört und liest, aus dem gleichen Holz wie Niehoffgeschnitzt.Für die neue Chefin spricht, dass sich die Dinge auch in anderer Hinsichtgeändert haben. Frauen in hohen Ämtern sind zwar nicht die Regel. Aber es werdenimmer mehr. Jetzt sogar bei der IHK Ostwestfalen: Dort ist nach 13 Männern dieZeit für eine Hauptgeschäftsführerin einfach reif.Pressekontakt:Westfalen-BlattBernhard HertleinTelefon: 0521 585-261wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4456802OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell