Westfalen-Blatt: Kommentar zur Windenergie

Bielefeld (ots) - Mit Blick aufs Klima müssten die Menschen inNordrhein-Westfalen eigentlich rufen: Jawohl, so ist es richtig!NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will schließlich dieGesamtmenge der Windkraft in NRW verdoppeln - und so den Anteil derErneuerbaren Energien am Stromverbrauch des Landes erhöhen. Wer aberin einer ländlichen Region wie Ostwestfalen-Lippe lebt, der könntedie Hände über dem Kopf zusammenschlagen und fragen: Sollen hier etwanoch mehr Windkraftanlagen in die Landschaft gesetzt werden? Alleinim Kreis Paderborn stehen laut Bezirksregierung Detmold schließlichschon 515 solcher nicht immer wohlwollend angenommenerEnergielieferanten. Doch dürfte es sich bei Pinkwarts vollmundigemAufruf erst mal nur um eine »rhetorische Kehrtwende in derEnergiepolitik« handeln, wie es die grüne Landtagsabgeordnete WibkeBrems formulierte. Denn mit der Novellierung desLandesentwicklungsplans und der umstrittenen Abstandsregelung hat dieschwarz-gelbe Landesregierung ein deutlich Zeichen gesetzt - gegendie Windkraft.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell