Westfalen-Blatt: Kommentar zur Wahl der SPD-Spitze

Bielefeld (ots) - Dieses Ergebnis muss CDU und CSU ebenso vieleSorgen bereiten wie der SPD selbst. Der Vorsprung von Olaf Scholz undseiner Mitstreiterin Klara Geywitz auf Norbert Walter-Borjans undSaskia Esken ist so knapp, dass der Bundesfinanzminister undVizekanzler nicht als Favorit in die Stichwahl um die SPD-Spitzegeht.Denn die Stimmen für die anderen Gespanne, die bis aufNiedersachsens Innenminister Boris Pistorius und SachsensIntegrationsministerin Petra Köpping linksorientiert und entsprechendGroko-kritisch waren, dürften mehrheitlich kaum bei Scholz landen.Obendrein ist Walter-Borjans offizieller Kandidat desmitgliederstarken SPD-Landesverbandes NRW und informeller Kandidatdes Juso-Chefs Kevin Kühnert. Und so könnte diese Stichwahl zu einerVorentscheidung über den Verbleib in der Großen Koalition werden,weil Scholz persönlich als Stütze der Bundesregierung gilt. Dasletzte Wort hat vom 6. bis 8. Dezember der SPD-Bundesparteitag inBerlin. Die Delegierten bestimmen die neuen SPD-Vorsitzenden undvotieren auch für oder gegen den Verbleib in der ungeliebten GroßenKoalition. Viel spricht dafür, dass die erste Entscheidung die zweitebedingt.Aber der SPD wäre in ihrer Zerrissenheit und Unzufriedenheitzuzutrauen, Scholz zum Vorsitzenden zu machen und gleichzeitig ausder Regierung auszusteigen - oder Walter-Borjans zu wählen und in derBundesregierung zu bleiben.In der Hauptstadt heißt es, dass Scholz jetzt einen schnellenErfolg für die Parteilinke brauche, um während des Stichwahlgangs bisEnde November deren Stimmen wenigstens teilweise einzusammeln. EineTrophäe wäre die umstrittene Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung.Eine Forderung, die dem Koalitionsvertrag widerspricht und die in derUnion mehrheitlich abgelehnt wird. Außerdem hat die SPD noch nicht sorecht erklärt, warum sie die Bedürftigkeitsprüfung streichen will.Als Sozialprojekt - Achtung, Klischee! - für die in der Praxis ihresMannes teilzeitbeschäftigte Zahnarztfrau kann die Grundrente ja kaumgemeint sein.CDU und CSU machen seit Bestand dieser Regierung mehr alsdeutlich, dass sie für deren Erhalt zu fast jedem Zugeständnis an dieSPD bereit sind. Im November werden sich Angela Merkel, AnnegretKramp-Karrenbauer, Ralph Brinkhaus, Alexander Dobrindt und MarkusSöder etwas einfallen lassen müssen, um die Sozialdemokraten in derGroßen Koalition zu halten. Das Minimum wäre eine abgeschwächte Formder Bedürftigkeitsprüfung.