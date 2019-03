Westfalen-Blatt: Kommentar zur Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Länder

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Ein Lohnplus von acht Prozent - das kann manschon einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nennen. Aber richtigist auch: Die rund eine Million Landesangestellten haben sich dieGehaltszuwächse redlich verdient. Und obwohl der Tarifabschlussneue Milliardenkosten für die Länder bedeutet, können diese ebenfallseinen wichtigen Erfolg für sich verbuchen. Die ungewöhnlich langeLaufzeit von 33 Monaten gibt der Arbeitgeberseite Planungssicherheit- und den Bürgern übrigens auch: Streiks in Kitas, Schulen undVerwaltungen wird es in den nächsten knapp drei Jahren nicht geben.Unter dem Strich ist diese Einigung ein gutes Signal. Der kräftigeLohnzuwachs stärkt die Funktionsfähigkeit des Staates, denn dieArbeit von Lehrern, Erziehern, Polizisten und Pflegekräften ist fürdas reibungslose Funktionieren unseres Gemeinwesens unverzichtbar.Zugleich wird der Zusammenhalt der Gesellschaft gestärkt, daBerufsgruppen wie Krankenschwestern und -pfleger, Erzieherinnen undErzieher und Beschäftigte im Sozialdienst besonders profitieren.Nicht ohne Grund war zuletzt immer wieder bemängelt wurden, dasses ausgerechnet diese »wahren Leistungsträger der Gesellschaft« sind,an denen der Aufschwung in weiten Teilen vorbeigeht. Auch dieErhöhung der Bezüge um insgesamt mindestens 240 Euro ist alsBotschaft in diese Richtung zu verstehen. So profitieren die unterenLohngruppen im Zweifel sogar überproportional von dem, was dieTarifpartner in Potsdam ausgehandelt haben.Ohne Frage hat Verdi-Chef Frank Bsirske auf den letzten Meternseiner Amtszeit einen großen Erfolg errungen - nicht zuletzt ineigener Sache. Gewerkschaftliches Engagement kann sich immer nochrichtig lohnen - auch das ist eine Erkenntnis dieser Tarifrunde.Schon drängen die Arbeitnehmervertreter darauf, den Abschluss raschauf die 2,3 Millionen Beamten und Versorgungsempfänger zu übertragen.Und da die öffentlichen Kassen gegenwärtig randvoll sind, dürftees auch ziemlich genau so kommen. Probleme könnten allenfalls auflange Sicht entstehen, wenn sich die Prognosen eines nachhaltigenAbschwungs der deutschen Wirtschaft bewahrheiten sollten.Doch auch dann sind die finanziellen Belastungen nur die eineSeite der Medaille. Im zunehmend schärfer werdenden Wettbewerb umqualifiziertes Personal müssen die Länder nämlich heute schonaufpassen, nicht von der Privatwirtschaft oder anderen öffentlichenArbeitgebern abgehängt zu werden. Und dieses Problem dürfte sichangesichts der demographischen Entwicklung verschärfen. Erst recht,da die Politik ja auch noch versprochen hat, die personelleAusstattung in den Bereichen Pflege, Sicherheit und Bildung erheblichzu verbessern.Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell