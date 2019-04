Westfalen-Blatt: Kommentar zur Situation im Sudan

Bielefeld (ots) - Sie haben einen Diktator gestürzt - und einMilitärregime bekommen. Die seit Dezember protestierenden Sudanesenkönnen nicht zufrieden sein mit den Spiegelfechtereien an derStaatsspitze. Die nächsten Monate müssen erweisen, was dasVersprechen wert ist. Die neuen Machthaber beteuern, sich spätestensin zwei Jahren zurückzuziehen und das Volk herrschen zu lassen.Immerhin, der Druck von der Straße hat Umar al-Bashir, den weltweitwegen Völkermords zur Fahndung ausgeschriebenen Dauerdiktator, umsein Amt gebracht. Ob er freiwillig gegangen ist oder aus dem Amtgefegt wurde, ist nicht zu überprüfen. Der Übergangsrat will den75-Jährige wegen seiner Verbrechen vor Gericht sehen - aber nicht inDen Haag, sondern im Sudan. Sollte es tatsächlich dazu kommen,wüssten die Opposition und der Rest der Welt, woran sie sind. Allein,es fehlt der Glaube. Der neue Präsident war 2003 erster Mordgeselledes alten Präsidenten, als Militärmaschinen Bomben über bitterarmeDörfer in der Unruheprovinz Dafur regnen ließen. Bashirs NachfolgerAwad Ibn Auf koordinierte auch die gefürchteten ReiterbrigadenDschandschawid. Ähnlich gingen Mordbrenner und Massenvergewaltiger inden Nubabergen und an der ölreichen Grenze zum 2011 entstandenenSüdsudan im Auftrag der Regierung vor. Die Opposition - darunterüberwiegend junge Frauen - will mit ihren friedlichen Sit-Ins mehr.Die Verdreifachung des Brotpreises und eine schlimme Wirtschaftskrisehaben sie auf die Straße getrieben. Man will Korruption undSelbstbedienung der Führungsclique nicht länger hinnehmen undpolitisch mitreden. Forderungen nach Demokratie oder garReligionsfreiheit traut sich bislang kaum einer zu diskutieren. FürEuropa haben sich mit der neuen Ungewissheit in kurzer Zeit drei,manche meinen vier Megarisiken aufgetan: Der Sudan hat weit offeneGrenzen mit Ägypten, Libyen und Tschad. Deshalb ist Khartum seit jeher Ausgangspunkt für die zentrale Fluchtroute übers Mittelmeer. InLibyen zieht ein neuer Krieg mit einer möglichen Schlacht um Tripolisauf. In Algerien wurde Abdelaziz Bouteflika nach 20 Jahren zumRückzug gezwungen, aber die Menschen trauen den Militärs nicht.Schließlich soll es in Tunesien stärker gären, als von der großenPolitik registriert. Im Extremfall rutscht fast die gesamteafrikanische Mittelmeerküste ins Chaos ab. Die lebensgefährlichenÜberfahrten von überfüllten Flüchtlingsbooten könnten stark zunehmenund Europa dürfte sich nicht länger hinten den schmutzigen Methodender mit EU-Geldern hochgerüsteten libyschen Küstenwache sicherfühlen.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell