Westfalen-Blatt: Kommentar zur Serie »Game of Thrones«

Bielefeld (ots) - Während sich im Kino die Superhelden die Klinkein die Hand geben, hält die Revolution Einzug ins Wohnzimmer. Es gibtneue Welten zu entdecken, Charakterabgründe zu erforschen. Nichtunbedingt bei der ARD oder RTL, sondern bei Netflix, Amazon Primeoder im Spartenprogramm. Und an der Spitze dieses Paradigmenwechselssteht »Game of Thrones«. Die Fantasy-Saga ist zu einem globalenPhänomen geworden. Sie ist das Aushängeschild des Senders HBO und hatmit ihrem Erfolg die Tür für weitere hochwertige, kostspieligeProduktionen geöffnet. Und das nicht nur in den USA. »BabylonBerlin«, eine Kooperation zwischen ARD und Sky, hat gezeigt, dass soetwas auch in Deutschland funktionieren kann. Das ist auch dringendnotwendig. Denn die Öffentlich-Rechtlichen ringen um ihreDaseinsberechtigung. Und der Kampf um die jungen Zuschauer wird nichtleichter. Die haben längst andere Plattformen gefunden. Denn »GoT«hat auch gezeigt, dass Menschen bereit sind, Geld für gute Serien zubezahlen. Dafür braucht es keine Superhelden. Und auch kein HappyEnd. Ein, zwei Drachen schaden aber nicht.