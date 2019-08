Westfalen-Blatt: ein Kommentar zur SPD

Bielefeld (ots) - Linker als die Linkspartei und ökologischer alsdie Grünen. So hat der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel dieAusrichtung seiner Partei beschrieben. Der Mann hat Recht: Die SPDist auf links-grünem Kurs. Insofern ist es nur folgerichtig, überBündnisse jenseits der Großen Koalition nachzudenken, zumal es fürUnion und SPD auf Bundesebene ohnehin nicht mehr reichen würde. Unddie inhaltlich-ideologischen Gemeinsamkeiten gibt es mit Linken undGrünen. Wegen der Stärke der Ökopartei erreicht das linke Spektrumaddiert etwa 46 bis 47 Prozent. Das könnte für eine Stimmenmehrheitim Bundestag sogar knapp reichen. Diese Mehrheit gab es schon einmal.Von 2013 bis 2017 hatten SPD, Linke und Grüne 320 Sitze - von 630.Dass die SPD sich nicht traute, lag zum einen an den Zugeständnissender Union und zum anderen an Oskar Lafontaines Einfluss bei derLinken. Sollte sich die Chance nach der nächsten Bundestagswahlwieder eröffnen, käme es für die Grünen zum Schwur: Wären sie sobürgerlich, wie sie vorgeben zu sein, würden sie Juniorpartner derUnion. Wer macht das, wenn er selbst ins Kanzleramt ziehen kann?Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell