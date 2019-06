Westfalen-Blatt: Kommentar zur Plastiktütchengebühr von Aldi

Bielefeld (ots) - Ein Cent für ein »Hemdchenbeutel«, wie diekleinen Plastiktütchen für Obst und Gemüse in der Branche genanntwerden, wird keinen Aldi-Käufer abschrecken. Insofern haben dieUmweltschützer Recht, wenn sie von »Symbolpolitik« sprechen. Undtrotzdem: Ein Symbol, das die Aufmerksamkeit der Verbraucher in dierichtige Richtung lenkt, ist besser als ein Augen-zu und Weiter-so.Verstärkt wird der Effekt, wenn die Aldi-Mitarbeiterin an der Kasseausdrücklich darauf hinweist, dass sie eine Extragebühr berechnet undwarum.Es ist sicher keine große Zumutung, die Ware in einem Korb, einemStoffbeutel oder im Einkaufsnetz nach Hause zu tragen. Schwer fälltvielen nur, daran zu denken, das entsprechende Mehrwegbehältnismitzubringen. Das wird umso häufiger klappen, je öfter sie an derSupermarktkasse daran erinnert werden.Selbst eine Papiertüte, wie sie jetzt von anderen Händlernangeboten wird, ist als Alternative dem Hemdchenbeutel vorzuziehen.Zwar wird für Produktion und Transport Energie eingesetzt. Dochzersetzt sich das Papier schneller und landet anders als das Plastiknicht in den Mägen von Fischen und anderem Meeresgetier.Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell