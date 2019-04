Westfalen-Blatt: Kommentar zur Paketbranche

Bielefeld (ots) - Die Kluft bei Arbeitsbedingungen und Bezahlungin der Paketbranche ist augenfällig. Immer wieder gibt es Berichteüber Subunternehmer, die bis zu 14 Stunden am Tag Pakete im Akkordzustellen, aber nicht einmal den Mindestlohn einfahren. Auf deranderen Seite gibt es den Branchenprimus DHL, dessen festangestellteMitarbeiter zumindest über ein gesichertes Einkommen und geregelteArbeitszeiten verfügen. Die Branche boomt bei Aufkommen und Umsatzdank des immer weiter wachsenden Onlinehandels - aber der Wettbewerbist knallhart. Und unterm Strich machen auch die Paketdienstleisternicht die fetten Gewinne. Steigende Paketpreise sind längst dieFolge. Der Knochenjob muss den Beschäftigten ein vernünftigesAuskommen sichern. Das lässt sich nur garantieren, wennMindeststandards für alle gelten und auch eingehalten werden. DieNachunternehmerhaftung, wenn sich Subunternehmer nicht an die Regelnhalten, hat sich in der Baubranche als wirksames In- strumentbewährt. Dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Vorstoßvon Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nun torpediert, ist nichtnachzuvollziehen.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell