Westfalen-Blatt: Ein Kommentar zur Oberbürgermeisterwahl in Görlitz

Bielefeld (ots) - Manchmal geben Wähler Personen ihre Stimmen,nicht weil sie den Kandidaten oder die Kandidatin gut finden, sondernweil sie aus ihrer Sicht Schlimmeres verhindern wollen. Das war unteranderem so bei den Präsidenten-Wahlen in Österreich und Frankreich,als ein erheblicher Teil der Bürger vor allem einen Rechten alsobersten Repräsentanten seines Staates verhinderte. Daran ist nichtsUnmoralisches, das ist demokratisches Recht. Die Mimimi-Haltung derAfD in Görlitz zeugt deshalb erneut von einem zumindest schwierigenVerhältnis zu Mechanismen der in Deutschland geschätzten Staatsform.Zum Glück hat Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesvorsitzende derCDU, ihren ersten Tweet zum Wahlausgang, in dem sie den Erfolg nurder CDU ans Revers heftete, schnell präzisiert. Denn klar ist: Ingewissen Teilen Deutschlands wird nur mit einer ganz großen Koalitionverhindert werden können, dass rechte Rattenfänger das BildDeutschlands weiter beschädigen und letztlich damit auch die Regionwirtschaftlich weiter schwächen, die sie vorgeben, stärken zu wollen.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell