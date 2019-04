Westfalen-Blatt: Kommentar zur Mülltrennung

Bielefeld (ots) - Für das Mikroplastik in den Meeren sind nur dieMenschen in den Entwicklungsländern verantwortlich - dieser Satz hatnoch nie gestimmt. Jeder Ostwestfale, der Kleidung aus Kunstfasern indie Waschmaschine steckt, schickt Mikroplastik über die Flüsse insMeer. Denn Kläranlagen können längst nicht alle Partikelzurückhalten, und wenn doch, drohen sie im Klärschlamm auf unserenÄckern zu landen. Auch das gute Gefühl, dass der ein oder andere hat,wenn er den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne nutzt, ist trügerisch.Denn nicht alle Kunststoffe werden recycelt, mancher Plastikmüll wirdeinfach nach Vietnam, Thailand oder Indonesien exportiert. Als hättendie nicht genug davon. Wer etwas bewirken will, muss Müll nichttrennen, sondern vermeiden. Das fängt mit den dünnen Plastikbeutelnan der Obsttheke an, die durch wiederverwendbare Netze ersetzt werdenkönnen. Und: Wenn alle Verbraucher konsequent überflüssigeVerpackungen im Laden zurücklassen, werden dort solche Bergeentstehen, dass der Handel zum Handeln gezwungen wird.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell