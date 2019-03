Westfalen-Blatt: Kommentar zur Luftverschmutzung

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Die folgende, aus Statistiken gewonneneErkenntnis ist erschreckend: Städter erkranken häufiger an Krebs alsdie Menschen vom Lande. Außerdem fährt, wer in der Stadt lebt, vielöfter mit dem Fahrrad als der Dörfler. Folglich ist Radfahrenkrebserregend. Das Beispiel illustriert den Kardinalfehler imöffentlichen Umgang mit Statistiken: Formale Ähnlichkeiten (mehrKrebstote - mehr Radfahrer) sind etwas grundlegend anderes alskausale Zusammenhänge (wer ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springt,stirbt). Trotzdem greift der Bürger, greift die Politik, jedeÄußerung zu gesellschaftlich relevanten Themen begierig auf, so siedenn aus wissenschaftlichen Zirkeln stammt. 107 Lungen(fach)ärztelassen grüßen. Ideologie mit Wissenschaft zu unterfüttern istverführerisch: So bekommt die eigene Position in der Debatte mehrGewicht und der Diskussionsgegner schweigt resigniert. Gut fürsRenommee (Außenwahrnehmung) und fürs Selbstbewusstsein(Eigendarstellung), wenn man Recht bekommt. Nun sind Recht bekommenund recht haben zwei Paar Schuhe. Tatsächlich werden Aussagen ausWissenschaftlermund zuverlässig instrumentalisiert. Jeder zieht sichraus, was ihn bestärkt. Und findet sich nichts Verwertbares, dannwird die Wissenschaft eben in Bausch und Bogen verdammt. Dagegen istauch die Mainzer Studie nicht gefeit. Mit Feinstaub belastete Luftverursache weltweit 8,8 Millionen Sterbefälle pro Jahr, meldet dieDeutsche Presseagentur (dpa) - die Forscher sprechen von einemUnsicherheitsfaktor von 50 Prozent. Eine gewaltige Spanne: Wie sicherist dann der kausale Zusammenhang? Mehr vorzeitige Todesfälle durchLuftschadstoffe als durch Rauchen diagnostiziert die dpa - lautStudie hingegen sterben 15 bis 28 Prozent (wieder so eineRiesenspanne!) der einer Herzkrankheit erlegenen EU-Bürger wegenverschmutzter Luft. Doch nur wenn der höhere Wert stimme, wollen dieAutoren der Studie der journalistischen Diagnose zustimmen.Munitioniert mit einer Studie lässt sich's trefflich debattieren. Obmit ihrer Lektüre (allzu oft ist's dann doch nur Info aus zweiterHand) Sachkenntnis erworben wurde, ist ungewiss. Von der Politikübrigens wird die Wissenschaft seit Jahrzehnten gedrängt, Forschungnach Maßgabe ihrer Verwertbarkeit im Parteienstreit zu betreiben.Zweckfreie Forschung war einmal. Welcher Politiker hätte je dieErfindung des Computers gefordert. Jetzt, wo er da ist, soll dieWissenschaft beweisen, dass er das Allheilmittel in der schulischenBildungsarbeit ist. Manch ein Wissenschaftler erfüllt dieseErwartungen gerne: Es regnet Forschungsgelder! Die Mainzer Studiemündet denn auch in den Mainstream-Appell für saubere Luft:erneuerbare Energien statt fossile Brennstoffe. Banaler geht'snimmer.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell