Westfalen-Blatt: Kommentar zur Leichtathletik-WM in Katar

Bielefeld (ots) - An diesem Freitag beginnt die Leichtathletik-WMin Katar. Das kleine Emirat kann damit einen weiteren Versuchstarten, seine schmutzige Weste etwas weißer zu waschen. Und allespielen mit.Zum Hintergrund: Katar - superreich, aber ohne militärischeMachtmittel - ist ein Land, das arabische Terroristen massivfinanziell unterstützt. Die in Gaza herrschende Hamas etwa hätte ohnedies wahrscheinlich ein noch viel größeres Problem, die Friedhofsruhein ihrem Einflussbereich aufrecht zu erhalten. Ihr wird damit dieMöglichkeit gegeben, ihren Antisemitismus mit Waffengewaltauszuleben.Aber nicht nur der Internationale Leichtathletik-, Fußball- oderHandballverband verschließen kräftig die Augen vor demOffensichtlichen. Auch nationale Sportgrößen vergehen sich permanentan den eigenen Statuten, die sich klar gegen Rassismus undMenschenrechtsverletzungen positionieren. So verbringt der FC BayernMünchen, Wächter von Anstand und Würde und vor kurzem schärfsterAbwatscher von DFB und Torwart ter Stegen, gerne Trainingslager imheißen Nahen Osten - zuletzt in diesem Jahr. Und was sagte damalsKarl-Heinz Rummenigge gegenüber »tz« und »Abendzeitung«? Katar habeauf öffentliche Kritik reagiert und Änderungen realisiert. Dazuzählten die positive Entwicklung der Rechtslage für Wanderarbeiterund Verbesserungen der Arbeitsrechte in Katar.Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch Deutschland,zeigte sich daraufhin gegenüber n-tv.de überrascht: »Ist Rummeniggeheimlich Menschenrechtsexperte geworden? Wie kommt er zu dieserAussage? Das kann man so nicht sagen und erinnert an FranzBeckenbauers Aussage, in Katar gebe es keine Sklaven.« Auch AmnestyInternational sieht keine nachhaltigen Verbesserungen.Am 5. Juni 2017 haben Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und dieVereinigten Arabischen Emirate die diplomatischen Beziehungen zuKatar ausgesetzt und ihre Grenzen zu dem Land geschlossen. Nunverbergen sich hinter diesem Schritt wahrlich keine altruistischenMotive. Aber die internationale Sportfamilie könnte sich mal wiederauf das olympische Motto besinnen. Das lautet »schneller, höher,stärker« und nicht reicher, korrupter, menschenverachtender.