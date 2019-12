Westfalen-Blatt: Kommentar zur Kritik des BDA-Hauptgeschäftsführers Steffen Kampeter an der Wirtschaftspolitik der Parteien

Bielefeld (ots) - Na klar, Steffen Kampeter ist Chef-Lobbyist: Wer, wenn nichtder BDA-Hauptgeschäftsführer sollte die Interessen der Arbeitgeber vertreten.Doch liegt falsch, wer Kampeters Botschaft allein deshalb abtun will, weil erihn zur "interessierten Seite" zählt. Denn seine Mahnungen sind durchausberechtigt: Die Wirtschaft in Deutschland verdient mehr Respekt und auch mehrAufmerksamkeit. Erst recht vor dem Hintergrund einer sich zunehmend eintrübendenKonjunktur.Nach Jahren des Aufschwungs und stets sprudelnder Steuereinnahmen aber scheinenTeile des politischen Personals den Blick für das Wesentliche verloren zu haben.Doch kann nie die Politik die beste sein, die die meisten sozialen Wohltatenunters Volk bringt, sondern nur jene, die die Grundlage für weiteren Wohlstandschafft. Oder kurz: Es darf nur verteilt werden, was vorher auch erwirtschaftetworden ist.Leider deutet aber viel darauf hin, dass dieser Leitsatz der SozialenMarktwirtschaft mal wieder wirkungslos verpufft. Und das kann für einIndustrieland wie Deutschland höchst gefährlich werden. Denn die Konkurrenzschläft nicht - und schon jetzt haben wir beispielsweise in punctoDigitalisierung den Anschluss an die Weltspitze verloren.Pressekontakt:Westfalen-BlattUlrich WindolphTelefon: 0521 585-261wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4456803OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell