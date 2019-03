Westfalen-Blatt: Kommentar zur Konjunktur in Ostwestfalen

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Wieder einmal ein Rekordjahr: 2018 hat dieWirtschaft in Ostwestfalen drei Prozent Wachstum hingelegt. Bravo!Der Mehrzahl der Firmen geht es gut. Davon profitieren alle:Beschäftigte, Kommunen, Unternehmer und natürlich der Fiskus. Unddoch will derzeit in den Chefetagen vieler Betriebe keine Freudeaufkommen. Viel entscheidender als der Blick zurück ist der Blicknach vorne. Und da brauen sich am Konjunkturhimmel seit geraumer Zeitdunkle Wolken zusammen. Die weltweite Gemengelage bereitet in der TatAnlass zur Sorge. Beispiel China: Dort schwächelt die auch fürDeutschland so wichtige Wirtschaft. Beispiel USA: Präsident DonaldTrump hat einen Handelskrieg angezettelt, der bereits lähmt undschlimme Folgen haben könnte. Beispiel Brexit: Das Theater um denAusstieg Großbritanniens aus der EU ist Gift für den freien Handel.Dass die Wirtschaft in Ostwestfalen nun einen Gang zurückschaltenmuss, ist verständlich. Die Politik in Berlin sollte die Lage ernstnehmen - und alles tun, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlandsweiter zu steigern.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell