Westfalen-Blatt: Kommentar zur Jackson-Ausstellung in der Bundeskunsthalle

Bielefeld (ots) - Darf man einem wie Michael Jackson eineAusstellung in der Bundeskunsthalle widmen? Einem, dessen Nähe zuKindern keine gute, sondern eine kriminelle gewesen sein soll, wie esaktuell ein Film wieder in die Diskussion bringt? Ja, man darf. Dennder Künstler Michael Jackson - seine Musik, seine Performance -bleibt wegweisend in der Geschichte der populären Musik. Gewiss, dieVorwürfe gegen ihn wiegen schwer. Und das dokumentieren dieAusstellungsmacher. Genauso stimmt aber auch, dass der vor fast zehnJahren gestorbene Jackson nie wegen Pädophilie verurteilt wurde - undsich heute nicht mehr äußern kann. Die kritische Distanz zur Personist geboten - aber Jacksons Musik besteht unabhängig davon.