Bielefeld (ots) - Sie wollten den Linksruck ihrer Partei verhindern und haben esnicht geschafft. Die Ergebnisse und die Atmosphäre des Bundesparteitags nimmtdie Gruppe "SPDpur2030" zum Anlass, sich aufzulösen. Damit wird der Frusttraditioneller Sozialdemokraten, die einst wegen Willy Brandt und Helmut Schmidtin die SPD eintraten, nicht verschwinden. Der Frust wird sich andere Ventilesuchen, und der Frust dürfte zunehmen.Allein, dass die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken für sich und Co-ParteichefNorbert Walter-Borjans kurzerhand die Verhandlungsführerschaft imKoalitionsausschuss mit CDU und CSU beansprucht, kann die SPD-Bundestagsfraktionnur als Versuch der Entmachtung verstehen. Wenn sich eine wie zufällig an dieParteispitze gelangte Hinterbänklerin am Fraktionsvorstand vorbeidrängelt und inder ersten Reihe Regierungspolitik machen will, dann sorgt das gewiss füreinigen Widerstand.In der SPD tobt nichts weniger als ein Kulturkampf um die Deutungshoheitdarüber, wie Sozialdemokratie heute definiert werden soll und was das fürpraktische Politik bedeutet. Erste Leidtragende dieses Konflikts sind dieSPD-Minister in der Großen Koalition. Die Basis hat Olaf Scholz nicht nur alsVorsitzenden abgelehnt, sie hat mit ihren Beschlüssen für eine neueSchuldenpolitik auch die bisherige Linie des Bundesfinanzministers in Fragegestellt.Olaf Scholz, Svenja Schulze, Hubertus Heil, Heiko Maas, Christine Lambrecht undFranziska Giffey leiten ihre Ressorts zwar nicht auf Bewährung, aber fortanagieren sie im brisanten Spannungsfeld zwischen Partei, Fraktion und Regierung -zwischen von den Jusos ideologisierten Mitgliedern, (direkt) gewähltenMandatsträgern und auch an ihrer Karriere interessierten Bundesministern.Was bleibt, ist die Frage nach der Legitimation. 27 Prozent aller SPD-Mitgliederhaben Esken und Walter-Borjans gewählt, 73 Prozent haben das nicht getan.Basierend auf diesem Ergebnis, eine Volkspartei - ja, das ist die SPD wegenihrer relativen Stärke in den Ländern und Kommunen noch immer - auf einenstrammen Links-Grün-Kurs zu zwingen, ist ein gewagtes Unterfangen.Die Frauen und Männer von "SPDpur2030" sind keine Abtrünnigen und keineschlechten Verlierer, nur weil sie die Gruppe auflösen. Ihre Vorschläge für eineSPD, die wieder mehr als 20 oder 25 Prozent holen kann, bleiben. Doch dieseKonzepte finden im Moment und wahrscheinlich sogar auf absehbare Zeit keineMehrheiten in der Partei.Den Linksruck will nicht jeder mitmachen. Es gibt SPD-Leute, die wissen, dassdie Sozialdemokratie in Deutschland gebraucht wird, und zwar nicht als Kopie vonLinke und Grünen, sondern als Mitte-Links-Partei mit Sinn für die nötige Balancein der Gesellschaft. Dieses Gefühl ist der SPD abhanden gekommen. Heutebestimmen Linke den Ton und setzen auf Identitätspolitik, die mit denAlltagsproblemen der meisten Leute nichts zu tun hat. Und das schadet der SPD.Pressekontakt:Westfalen-BlattAndreas SchnadwinkelTelefon: 0521 585-261wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4463488OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell