Westfalen-Blatt: Kommentar zur Entscheidung des Bundesrates zum Klimapaket

Bielefeld (ots) - Es ist schon merkwürdig: Da beteuern mit Ausnahme der AfD alleParteien in Deutschland, wie wichtig ihnen der Klimaschutz sei - und dann kommtes im Bundesrat zur ganz großen Koalition der Neinsager. Welchen Eindruck magdas bei den Zigtausenden Menschen machen, die am Freitag auch in Deutschland fürden Klimaschutz auf die Straße gegangen sind?Das einhellige Nein des Bundesrats verdeutlicht einmal mehr, wie schwer es ist,beim Klimaschutz einen Weg zu finden, den die Gesellschaft als Ganzes mitzugehenvermag. Im Bundesrat vermischen sich die Motive: Die Grünen wollen sich mitihrer Forderung nach noch schärferen CO2-Regelungen parteipolitisch profilieren,während es den Ministerpräsidenten darum geht, auf dem Basar desVermittlungsausschusses wieder einmal etwas mehr Geld für die Landeskassenherauszuschlagen.Bei den Bürgern hinterlässt dies den Eindruck, dass es in der Politik in ersterLinie um Streit und weniger ums Ergebnis geht. Der Vermittlungsausschuss hat esnun in der Hand, diesen Eindruck zu korrigieren. Noch vor Weihnachten kann dasKlimapaket abgeliefert werden, wenn es alle Beteiligten wirklich wollen. DemKlima würde es nützen - und auch dem Ansehen der Politik.