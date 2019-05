Westfalen-Blatt: ein Kommentar zur Digitalisierung in den Schulen

Bielefeld (ots) - Mit Blick auf die Digitalisierung hinken dieSchulen in Nordrhein-Westfalen dem Bundesschnitt hinterher. Kaum zuglauben: Laut einer Umfrage hat an jeder zweiten der in NRW befragtenSchulen gar keine Lehrkraft einen Dienst-Computer. Es steht außerFrage, dass hier dringend nachgebessert werden muss. Viele Lehrer inNRW sind es seit langem gewohnt, improvisieren zu müssen. GutenUnterricht mit unzureichenden Mitteln zu machen, ist so etwas wieihre Paradedisziplin geworden. Aber auch die kreativsten Pädagoginnenund Pädagogen sind machtlos, wenn sie in Bezug auf die Ausstattungnoch in der oft bemühten Kreidezeit feststecken. Viele Schulleiterwollen nicht auf die private Ausstattung der Schüler und Lehrerzurückgreifen - und das ist gut so. Zu unterschiedlich wären dieStartbedingungen. Die Schulen müssen mit der notwendigen Technik undeiner sicheren digitalen Infrastruktur ausgestattet werden. Die vomLandesschulministerium angestrebte flächendeckende Einführung derdigitalen Plattform »Logineo« ist ein guter Anfang. Bildung ist unserwichtigster Rohstoff, bei der Förderung darf uns kein ausgegebenerEuro zu viel sein.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell