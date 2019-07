Westfalen-Blatt: ein Kommentar zur Ankündigung, dass Annegret Kramp-Karrenbauer neue Verteidigungsministerin wird

Bielefeld (ots) - Dass Annegret Kramp-Karrenbauer entgegen ihrereigenen Ankündigung nun doch in die Regierung Merkel eintritt, zeigt,wie sehr die immer noch neue CDU-Chefin bereits unter Druck steht.Offenkundig reicht ihr der Parteivorsitz allein nicht, um das ProjektKanzleramt in die gewünschte Bahn zu lenken. Doch Ursula von derLeyen hat ein schweres Erbe hinterlassen: Die Bundeswehr ist imschlechten Zustand, die Moral der Truppe angeknackst. Da kann derPosten als Verteidigungsministerin schnell zum Schleudersitz werden.Noch dazu unterwirft sich Kramp-Karrenbauer fortan derKabinettsdisziplin. Auch das ist ein Risiko. Und ob das am Endebelohnt wird, ist völlig offen.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell