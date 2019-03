Westfalen-Blatt: Kommentar zum möglichen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bielefeld (ots) - Natürlich braucht Deutschland eine starke,global tätige Bank. Eine Bank, die deutsche Konzerne auf ihremInternationalisierungskurs begleiten kann. Eine Bank, die sich mitGroßbanken in den USA und China messen kann. Eine Bank, dieprofitabel ist - und die nicht Gefahr läuft, in Krisenzeiten mitSteuermilliarden gerettet werden zu müssen.Doch ob die nun auszulotende Fusion von Deutscher Bank undCommerzbank diesen Ansprüchen genügt, ist zweifelhaft. Wie heißt esso schön: Wenn sich zwei Kranke zusammentun, entsteht nichtautomatisch ein Gesunder! Das wissen die Experten auf beiden Seitender Banken - und auch auf Seiten der Politik. Warum FinanzministerOlaf Scholz (SPD) dennoch Commerzbank und Deutsche Bank seit Monatenzu Fusionsgesprächen drängt, bleibt unklar. Weiß er mehr, als ersagt? Geht es der teilverstaatlichten Commerzbank etwa so schlecht,dass die Fusion mit der Deutschen Bank eine Art Rettungsaktion wäre?Sicher ist: Gelingt das Vorhaben, würde er sich profilieren, sichsogar als Kanzlerkandidat der SPD empfehlen. Natürlich kann sichScholz die Fusion schönreden. Was die Zahl der Kunden und derFilialen betrifft, entstünde tatsächlich ein neuer Gigant.Hinsichtlich der Profitabilität aber wäre wohl nichts gewonnen.2018 verdienten Commerzbank und Deutsche Bank zusammen nur die Hälftedessen, was auf die Sparkassen in Deutschland entfiel.Beide Institute kommen auch zehn Jahre nach der Finanzkrise aufkeinen grünen Zweig. Die Gründe sind vielschichtig. Die Deutsche Bankhat außer teuren Rechtsstreitigkeiten die Übernahme der Postbankimmer noch nicht bewältigt, die Commerzbank hat sich bei derÜbernahme der Dresdner Bank verhoben. Ihre Geschäftsmodelle basierenunter anderem auf Zinserträgen - die aber sind angesichts einerNull-Zins-Politik in der EU noch lange nicht zu erwarten. Auchdeswegen befindet sich die Bankenbranche in einerKonsolidierungsphase. Für Mitarbeiter ein Albtraum: Bei einemZusammenschluss würden Tausende Jobs wegfallen. Ob eine Fusion daherSinn ergibt, ist fraglich.Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell