Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum bargeldlosen Bezahlen

Bielefeld (ots) - Man muss sich hierzulande keine Sorgen machen,dass das Bargeld über Nacht abgeschafft wird. So schnell wird dieUmstellung hin zu digitalen Zahlungsmitteln nicht gehen. Dafür hängendie Deutschen emotional zu sehr an ihrem Bargeld. Klar ist aber auch:Die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. In vielen Ländern wieetwa in Schweden, den USA oder Australien bezahlen die Menschen fastausschließlich mit Karte. Dabei zählen für Verbraucher Sicherheit undBequemlichkeit. Der Handel indes muss höhere Kosten kalkulieren und -wenn es keine Kasse mehr im Geschäft gibt - das Problem derLadendiebstähle lösen. Ein wesentlicher Vorteil des digitalen Zahlensaber wäre, dass Kriminellen die Geldwäsche zumindest erschwert würde.Pressekontakt:Westfalen-BlattEdgar FelsTelefon: 0521 585-240e.fels@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell