Westfalen-Blatt: Kommentar zum Wirtschaftsgutachten

Bielefeld (ots) - Wie jeder Autofahrer oder Lokführer bremst auchder vorsichtige Unternehmer ab, wenn vor ihm die Sicht schlechterwird. Und wie auf Autobahnen oder Bahngleisen, so wird auch in derWirtschaft, wenn alle den Fuß vom Gaspedal nehmen, das Tempoinsgesamt langsamer. Insofern überrascht es nicht, dass die von derBundesregierung beauftragten Wirtschaftsinstitute ihre Voraussagenoch einmal leicht nach unten korrigieren. Wichtiger ist in diesemZusammenhang ihr Blick ins nächste Jahr: 2020 soll die Wirtschaftzwar langsam, aber immerhin: Sie soll wachsen.Unklar ist die Sicht nach Auffassung der Wirtschaftsweisen derzeitfür die Unternehmer wegen der internationalen Handelskonflikte undder offenen Fragen über die künftigen Geschäftsbeziehungen zwischenGroßbritannien und der EU. Hinzu kommen müssen aber bei diesenÜberlegungen strukturelle Veränderungen, die für die deutscheIndustrie ebenso wie für die hier lebenden Verbraucher mittel- undlangfristig viel wichtiger sind.Wird es gelingen, den Wechsel von der Brennstofftechnologie zuneuen umweltfreundlicheren Antriebsarten hinzubekommen? Wie wird sichüberhaupt die Mobilität verändern? Wie wird sich die Arbeitsweltverändern, wenn Digitalisierung und Künstliche Intelligenz inProduktion und Dienstleistung voranschreiten?Das sind Fragen, die vielleicht weniger an dieWirtschaftsinstitute zu richten sind als an die Politik. Je schnellerdiese zu Antworten findet, die in der Gesellschaft mehrheitsfähigsind, desto rascher können die Unternehmer ihre Investitionen planen.Und desto sicherer werden sich die Mitarbeiter fühlen, die alsVerbraucher über die konjunkturelle Entwicklung mitentscheiden.Es kann sein, dass Regierungen bei der Neugestaltung der Mobilitätund Arbeitswelt Kredit aufnehmen müssen. Doch dann mit Sinn undVerstand, nicht weil die schwarze Null unmodern geworden sei! Kreditezur Konjunkturförderung, etwa durch Abwrackprämien, sind fast immerfalsch.Etwas Ruhe könnte demnächst in die internationalenHandelskonflikte kommen. Schließlich muss Donald Trump angesichtsnäher kommender Neuwahlen vorsichtiger agieren. Und was den Brexitbetrifft: Bald wird es Klarheit geben, so oder so.