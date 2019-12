Westfalen-Blatt: Kommentar zum Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes, Jens Gnisa, der CDU-Landrat im Kreis Lippe werden soll

Bielefeld (ots) - Die CDU hat gute Chancen, bei der Kommunalwahl im Septemberden Kreis Lippe zurückzugewinnen. Den Richterbundvorsitzenden Jens Gnisa gegenden SPD-Amtsinhaber Axel Lehmann in Stellung zu bringen war einÜberraschungscoup.Der wertekonservative Gnisa steht für "Law and Order" und eckt mit seinenAussagen und Forderungen schon mal an. Nach Talkshowauftritten werde erregelmäßig angefeindet, hatte er kürzlich erzählt. Aber vielleicht kann derRichter gerade mit seinen Vorstellungen bei lippischen Wählern punkten. Dennnach dem Missbrauchsfall Lügde ist nicht nur das Vertrauen in die Polizei unddas Jugendamt beschädigt, sondern auch das in deren Führung - Landrat Lehmann.Die Grünen hatten nach dem Fall Lügde gefragt, ob es gut sei, dass Landräte diePolizei führten. Schwer vorstellbar, dass die Frage auch bei einem PolizeichefGnisa gestellt worden wäre.Landrat Lehmann ist angeschlagen, und Abstimmungen im Kreistag zeigen, dass erin seiner Fraktion keinen hundertprozentigen Rückhalt mehr hat. Die CDU Lippekann sich also Hoffnungen machen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChristian AlthoffTelefon: 0521 585-261wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4462206OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell