Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum Tierschutzlabel

Bielefeld (ots) - Mit ihrer Weigerung, das geplante staatlicheTierschutzlabel ohne Widerspruch einfach so zu akzeptieren, laufendie Landwirte wissentlich Gefahr, wieder einmal in die Ecke derTierquäler und Naturfeinde abgestellt zu werden. Doch bevor dieserReflex einsetzt, sollte jeder Verbraucher überlegen, was er beiträgt,damit die ökologische Landwirtschaft bestehen kann. Der früher gernerhobene Vorwurf, man wisse nicht, wie die Lebensmittel erzeugtwürden, gilt heute nicht mehr. Die Zahl der Labels, dieunterschiedliche Ansprüche an Tier- und Naturschutz erfüllen, ist sogroß, dass jeder mit kleinem Aufwand das Produkt ausfindig machenkann, das seinen Ansprüchen gerecht wird. Und im Gegensatz zumgeplanten dreistufigen staatlichen Tierschutzlabel haben die Bio-,Öko- und Tierwohlzeichen für den Bauern den Vorteil, dass sie in derRegel auch Vereinbarungen mit dem Lebensmittelhandel beinhalten, derdie teureren Produkte schließlich vermarktet. Manchmal ist es- pardon- besser, keine neue Sau durchs Dorf zu treiben. Im Klartext: BevorPolitiker ein neues Gesetz beschließen, sollten sie eventuell erstdie bestehenden Instrumente verbessern.Pressekontakt:Westfalen-BlattBernhard HertleinTelefon: 0521 585-262b.hertlein@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell