Westfalen-Blatt: Kommentar zum Sparen ohne Zinsen

Es gibt verschiedene Methoden, Menschen um ihrGeld zu bringen. Die Methode Diebstahl wird im Allgemeinen bestraft.Wer aber dem Sparer Milliarden Euro dadurch entzieht, dass er trotz -zugegeben niedriger - Preissteigerung seine Anlagen mit einerEinlagengebühr bestraft, erhält bei der Zentralbank weiter einfürstliches Gehalt. Noch sind die Sparer weit davon entfernt, sich andiesen Zustand zu gewöhnen. Das aber tun die Profiteure derNullzinspolitik. Dazu zählen ganz allgemein die Schuldenmacher, undzwar sowohl unter den Staaten als auch in der Wirtschaft. Undnatürlich auch der private Häuslebauer. Ihre Interessen habenzusammen ein solches Gewicht, dass die Hüter der europäischen Währungsich kaum dagegen stellen können - selbst wenn sie wollten. DieSparer müssen sich nicht damit abfinden. Sie können, ja sie sollenweiter protestieren, zumal etwa die USA schon eine Zinswendevollziehen. Aber das ändert nicht, dass die jetzige Lage in Europavielleicht über 2020 hinaus erhalten bleibt. Also besserAnlagechancen ausnutzen, die mehr Zinsen abwerfen als die 0,01 oder0,001 Prozent, die es heute auf ein traditionelles Sparbuch gibt.