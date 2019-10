Westfalen-Blatt: Kommentar zum Rennen um den nächsten Kanzlerkandidaten der CDU/CSU

Bielefeld (ots) - Wenn einer der schlausten Sätze beimDeutschlandtag der Jungen Union von einem CSU-Mann stammt, sagt daseiniges über den Zustand der CDU aus. Man solle immer diejenigenPersonen aufstellen, die die breiteste Zustimmung in der Partei undvor allem bei den Wählern hätten, gab Markus Söder in Saarbrücken mitBlick auf die Frage nach dem geeigneten Verfahren zur Findung desnächsten Kanzlerkandidaten der Union zu Protokoll. Das ist so banalwie weitreichend. Denn offenkundig ist der bayerischeMinisterpräsident und CSU-Chef nicht überzeugt davon, diese Person inAnnegret Kramp-Karrenbauer bereits gefunden zu haben.Ganze zehn Monate ist es her, dass AKK Angela Merkel an der Spitzeder CDU abgelöst hat, doch dem Kanzleramt ist die Saarländerin indieser Zeit keinen Schritt näher gekommen. Im Gegenteil. Durch eineganze Reihe von Patzern hat Kramp-Karrenbauer selbst die Zweifel anihrer Befähigung für das höchste deutsche Regierungsamt groß gemacht.Folglich ist der Urwahl-Beschluss der Jungen Union nur Resultat undnicht etwa Ursprung des Misstrauens gegenüber AKK.Kein Wunder also, dass auch Kramp-Karrenbauers alte und neueRivalen Jens Spahn, Fried- rich Merz und Armin Laschet demParteinachwuchs ihre Aufwartung machten. Die CDU-Vorsitzendequittierte das Ganze mit einem mäßig gelungenen Witz. Eine Stilform,mit der sie zuletzt ohnehin keine guten Erfahrungen gemacht hat.Natürlich ist ihre Einlassung, nur die Medien sähen in derRednerliste ein Schaulaufen à la »Germany's next Topmodel«, Quatsch.Selten war das Rennen in der Union um die Kanzlerkandidatur so offen.Und je länger die Große Koalition hält, umso schwerer dürfte esfür AKK werden. Als Verteidigungsministerin ist sie nun in dieKabinettsdisziplin einer alles andere als amtsmüde wirkenden AngelaMerkel eingebunden und damit im Amt der CDU-Vorsitzenden gefesselt.Ein rechtzeitiger Übergang ins Kanzleramt aber ist nicht in Sicht.Ohne den aber kann es keinen Amtsbonus für AKK geben. Und dieKonkurrenz schläft nicht. Mit den Grünen kann Armin Laschet besser,als Option für die Zukunft glänzt Jens Spahn jetzt schon stärker undfür weite Teile der »alten CDU« geht sowieso nichts über FriedrichMerz.Für einen Abgesang ist es freilich noch zu früh, denn diepolitischen Zeiten sind rau. Wählt die SPD ein Duo an ihre Spitze,das die Flucht aus der Regierungsverantwortung zurVorsitzendenpflicht erhebt, könnte Kramp-Karrenbauers Stundeschlagen. Kanzlerkandidatin aus der Not heraus? Möglich ist es. Vielaber spricht gegenwärtig nicht dafür, dass die CDU-Chefin auchDeutschlands nächste Kanzlerin wird. Von einem Automatismus ganz zuschweigen. Das hatte sich AKK bestimmt ganz anders vorgestellt - undAngela Merkel wahrscheinlich auch.Pressekontakt:Westfalen-BlattUlrich WindolphTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell