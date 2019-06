Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum Lügde-Prozess

Bielefeld (ots) - Der Lügde-Prozess wird wohl schneller enden alsgedacht. Drei Geständnisse machen die Beweisaufnahme viel einfacherund ersparen lange Befragungen missbrauchter Kinder. Klar: DieAngeklagten erhoffen sich dafür einen Rabatt, und der steht ihnenlaut Gesetz auch zu. Aber viel wird das nicht werden, und im Fall vonAndreas V. dürfte es unerheblich sein, ob er 13 oder 14 Jahrebekommt. Denn ihm droht anschließend die Sicherungsverwahrung, unddie bedeutet wahrscheinlich einen Lebensabend hinter Gittern. DiesemSchicksal versucht Mario S. zu entgehen, indem er sich so gibt, wieer es am Donnerstag tat. In jedem Fall ist den Opferfamilien mit denGeständnissen eine große Last genommen. Endlich mal eine guteNachricht im Fall Lügde!Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell