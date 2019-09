Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum Künast-Urteil

Bielefeld (ots) - Die Begründung des Berliner Gerichts für seinUrteil in Sachen Politiker-Schmähung enthält ja durchaus ehrenwerteArgumente: Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, und Politikermüssten nun einmal erdulden, dass sie in scharfer, polemischer, jasogar herabwürdigender Weise kritisiert werden. Bis dahin kann manmitgehen. Der Artikel 1 des Grundgesetzes allerdings stellt auchklipp und klar fest, dass die Menschenwürde unantastbar sei. DiesesGebot hat das Berliner Gericht mit seinem Urteil eindeutigmissachtet. Es geht nicht darum, ob sich Renate Künast wegenÄußerungen zur unseligen, von Jahrzehnten geführten Debatte um dieFreigabe von Sex mit Kindern kritisieren lassen muss. Es geht um dasWie. Schlicht hanebüchen ist die Auffassung des Gerichts, dassKünast, da es nun einmal um Sex gegangen sei, sich nun auch aufsexueller Basis beleidigen lassen müsse. Die Facebook-Nutzer, diesolchen Dreck in die Welt hinausgeschleudert haben, schlagen sichjohlend auf die Schenkel. Sie bleiben nicht nur unbehelligt, sondernbekommen auch noch einen Freibrief für die Zukunft. Dieses Urteil istunerträglich.Pressekontakt:Westfalen-BlattAndreas KoleschTelefon: 0521 585-261a_kolesch@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell