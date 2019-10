Westfalen-Blatt: Kommentar zum Jugendwort des Jahres

Bielefeld (ots) - Es gibt diese »Monente wenn du bein Mezgergefragt wirs ob du 1 Stück Wurs mags obwohl du schong 15 bist«. Beieingehender Betrachtung all jener Texte, deren Wörter onlinegeschreddert werden, wird man allerdings weniger an kurze Momente derVerwurstung glauben, sondern eher an einen Dauerzustand.Elf Mal haben sich jetzt Youtuber, Blogger und Jugendliche (sindnicht alle drei irgendwie Synonyme?) in die Jugendwort-Jurygedrängelt. Journalisten waren ebenfalls stets dabei; sie konnten2009 dem Bürger weismachen, dass »hartzen« (für »arbeitslos sein«)ein Jugendwort wäre. Aber mit dieser Vergackeierung (Jugendwort unterKaiser Wilhelm) ist jetzt Schluss.Schon immer hat der Entscheidung der Jury der Swag (Jugendwort2012) gefehlt, das Lässige, die Coolness, oder wie des KaisersBildungsbürger gesagt hätte: das charismatische Flair. Das lag daran,dass die Jugendwort-Wahl nie etwas anderes war als Reklame. Reklamefür ein Lexikon mit angeblichem Jugendsprech.Seit 2008 wurde auch online das persönliche Lieblingswortabgefragt. Da gab es die Rubrik »Keines: Diese Wahl braucht niemand«.Dem ist nichts hinzuzufügen.Pressekontakt:Westfalen-BlattMatthias Meyer zur HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell