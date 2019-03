Westfalen-Blatt: Kommentar zum Internationalen Frauentag

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Beim Stichwort Frauentag waren sich diemännlichen Kollegen schnell einig: Darüber kann an dieser Stelle nureine Frau schreiben. Es wurde auch diskutiert, ob es überhaupt einberichtenswertes Thema sei, aber diese Frage war eher rhetorischerNatur. Diesen Tag wie jeden anderen zu behandeln würde ihm nichtgerecht werden. Denn es ist nicht einfach nur ein Datum, an demFrauen gefeiert werden, sondern eines, an dem bis heute aufbestehende globale Probleme aufmerksam gemacht wird. Das könntegenauso gut ein Kollege tun, aber offenbar herrscht - in diesem Fallin Männerköpfen - immer noch die Meinung vor, dass das wenigerglaubwürdig wäre. Schade!Zum Glück hat sich die Gesellschaft in den vergangenen gut 100Jahren, seit es den Frauentag gibt, stark gewandelt, und Frauen inDeutschland haben sich viele Rechte erstritten. So ist es heute kaumnoch vorstellbar, dass Frauen bis 1962 ohne die Einwilligung desEhemanns kein eigenes Bankkonto eröffnen oder bis 1977 nicht ohneseine Erlaubnis arbeiten durften.Immer wieder standen andere Themen im Zentrum dieses besonderenTages. Waren es Anfang des 20. Jahrhunderts das Frauenwahlrecht undder Protest gegen den Krieg, kamen später Themen wie Mutterschutzoder gleicher Lohn für gleiche Arbeit hinzu. In den 1960er- und1970er Jahren rückte der Kampf für das Recht auf legale Abtreibung inden Mittelpunkt. Dieser ist ebensowenig beendet wie der gegen Gewalt,alltäglichen Sexismus, Gehaltsunterschiede zwischen Mann und Frauoder der Kampf für Chancengleichheit im Job.Laut Statistischem Bundesamt verdienten deutsche Frauen 2017 miteinem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 16,59 Euro 21Prozent weniger als Männer (21 Euro). Die Gründe sind bekannt: Frauenarbeiten häufiger in Berufen, die tendenziell schlechter bezahltwerden als die, in denen Männer überwiegend tätig sind. Sie sindhäufiger in Minijobs beschäftigt und haben seltenerFührungsverantwortung als Männer. Frauen stellen zudem ihre Karrierehintenan, um Kinder zu erziehen oder um Angehörige zu pflegen. Dasist allerdings nur eine Seite der Medaille. Zu berücksichtigen istfairerweise auch, dass viele Frauen naturgemäß weniger karriere- alsfamilienorientiert denken. Nichtsdestotrotz sollten sie - wenngewünscht - die Möglichkeit haben, sich zu verwirklichen. Frauenbrauchen keine Sonderrechte oder gar Quoten, sie brauchen Respekt undUnterstützung.Deshalb ist der Frauentag auch heute noch ein wichtiger Tag, denman keinesfalls unter den Nachrichtentisch fallen lassen sollte. Ermuss ja nicht gleich zum Feiertag erhoben werden, wie in Berlin. Zufeiern gibt es doch noch nicht genug.