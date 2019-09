Westfalen-Blatt: Kommentar zum Farbstoff Titandioxid

Bielefeld (ots) - Wenn es um die Gesundheit geht, gibt es keineKompromisse. Unnötige Gefahren sind konsequent auszuschließen.Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das gilt auch im Fall vonTitandioxid. Gerade auch als Zusatzstoff in Lebensmitteln.Grundsätzlich aber gilt erst einmal, dass der Weißmacher gesetzlichzugelassen ist und es keine schwerwiegenden Verdachtsmomente gibt,dass akute Krebsgefahr von ihm ausgeht. Trotzdem ist es richtig undwichtig, dass Organisationen wie Foodwatch auf Bedenken undUnsicherheiten hinweisen und Zutaten in Frage stellen, die jahre- undjahrzehntelang nur allzu selbstverständlich sind. Aufklärung ja -Panikmache und voreiliges Verteufeln aber ist fehl am Platz. Dennauch an Titandioxid hängen Unternehmen und Arbeitsplätze. Es ist amEnde auch im Interesse der Firmen, mögliche Gefahren zu minimierenund Produkte stetig im Verbrauchersinne zu optimieren. Ganz besondersein Markenhersteller wie Dr. Oetker weiß nur zu gut um seineVerantwortung gegenüber den Kunden und auch seiner eigenenReputation.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell