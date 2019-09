Westfalen-Blatt: Kommentar zum Fall Metzelder

Bielefeld (ots) - Die vielbeschworene Unschuldsvermutung - siegelte, das war gestern immer wieder zu hören, auch für ChristophMetzelder. Natürlich tut sie das. Aber was ist sie wert? Tausende vonErmittlungsverfahren werden jedes Jahr eingeleitet und wiedereingestellt, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Und oftgenug wissen nicht einmal die ursprünglich Beschuldigten, dass siefür eine gewisse Zeit im Fokus der Staatsanwaltschaft gestandenhaben. Sie führen ihr Leben weiter, als sei nichts gewesen. Undletztendlich war ja auch nichts. Diese Chance haben die meistenProminenten in unserer Mediengesellschaft nicht. Sobald etwasdurchsickert, gibt es kein Halten mehr. Das mag man beklagen, aber soist es. Und natürlich gehen dann Geschäftspartner auf Distanz, wiejetzt die ARD. Vorverurteilen wollen sie zwar nicht. Aber was, wennan den Vorwürfen etwas dran ist und sie an dem Beschuldigtenfestgehalten haben? Es ist nicht einfach. Für alle nicht und amwenigsten für Metzelder. Noch ist öffentlich viel zu wenig über denFall bekannt, als dass sich irgendjemand ein Urteil erlauben sollte.Allerdings ist es bemerkenswert, dass die Staatsanwaltschaft Hamburgbekanntgab, weshalb sie gegen den Ex-Nationalspieler ermittelt,nämlich wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornographie.Andere Staatsanwaltschaften halten sich in solchen Fällenhinsichtlich des Tatvorwurfs bedeckt. Denn gerade Straftaten rund umKinder sind in der Gesellschaft besonders geächtet, undbekanntgewordene Ermittlungen hinterlassen ein Kainsmal - ganzgleich, wie die Sache ausgeht. Die Fotos, die die Ermittler bisher zuGesicht bekommen haben, werden schon eine gewisse Relevanz haben.Sonst traute sich die Staatsanwaltschaft vermutlich nicht öffentlichso weit in die gegnerische Hälfte. Aber ob sie von Metzelder stammen- das wissen wir noch nicht. Es macht die Einschätzung nichteinfacher, dass der Vizeweltmeister seit Dienstag zu all demschweigt. Metzelder wird damit einem Rat seiner Anwälte folgen, derhinsichtlich der Ermittlungen sicherlich richtig ist. Dieöffentlichen Wirkung seines Abtauchens allerdings ist desaströs.Allen Beteiligten ist deshalb nur zu wünschen, dass der Fall zügiggeklärt wird. So oder so.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell