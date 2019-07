Westfalen-Blatt: Kommentar zum FC Bayern München

Bielefeld (ots) - Da hat der Patron noch einmal laut den Gonggeschlagen. Die Bayern-Entourage wird in Übersee nicht nur wegen desVeröffentlichungszeitraums überrascht, offensichtlich wusstenRummenigge und Co. wirklich nicht, was der Daheimgebliebene sovorhat. Das wird jetzt den ganz großen Umbau geben. Im unterenManagement hat man schon das Personal gewechselt, bald gehen Hoeneßund Rummenigge vom Platz. Kahn und Hainer werden wohl übernehmen.Beide haben die Bayern-DNA. Der eine war Spieler, der anderejahrelang durch Adidas einer der größten Finanziers des FCB. WirklichSorgen müssen sich die Bayern-Fans nicht um ihren Klub machen. Auchwenn das personifizierte »Mia san mia« zurücktritt.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell