Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum Einwegbecher

Bielefeld (ots) - Hinsetzen? Keine Zeit. Heutzutage muss möglichstalles »to go« sein. Die Generationen X, Y und Z haben es meistenseilig. Die Kehrseite der To-Go-Kultur ist die Wegwerfgesellschaft.Ihre Abfallreste finden sich an allen Ecken und Enden - aufBordsteinen, an Autobahnen auf Parkplätzen und neben denSeitenstreifen, in Vorgärten, auf Feldern, Wiesen, in Wäldern undjeder Art von Gewässern. Appelle und Aktionen, bei denen Kunden ihreindividuelle Tasse ins Café, zum Bäcker oder ins Bistro mitbringen,zeigen zwar Wirkung. Aber das reicht nicht. Im Übrigen solltegrundsätzlich derjenige, der Ressourcen verbraucht und Müll erzeugt,auch für die Folgen aufkommen. Was aber ist der beste Weg, um dieVerursacherhaftung durchzusetzen? Eine zweckgebundeneHerstellerabgabe, wie von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD)vorgeschlagen? Ein Pfand auf Einweg-Getränkebecher? Oder eineZwangsabgabe? Natürlich wäre es schöner, die To-go-Fans würden allevon sich aus ihr Verhalten ändern und stets eine Mehrwegtasse beisich führen. Doch danach sieht es nicht aus.