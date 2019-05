Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum ESC

Bielefeld (ots) - Alle 32 Punkte für das deutsche ESC-Liedwurden von den Länderjuroren vergeben. Kein einziges Pünktchenkam aus dem Publikum. Braucht es mehr, um zu illustrieren, warum auchdieser Beitrag scheiterte? »Ich bin müde«, heißt es im Liede. »Zumüde für einen Wettbewerb.« Worte eines Eremiten in der Wüste. Abervon zwei jungen Frauen? Wenn ich zu müde bin, was will ich dann beieinem Sängerfest? Thomas Schreiber hält das müde Lied gar füreinen Beitrag zur »Me too«-Debatte. Ach du lieber Gott. Schreiberist Strippenzieher für die deutschen ESC-Lieder undUnterhaltungskoordinator bei der ARD. Er koordiniert Debatten undnennt das Ergebnis Unterhaltung. Einem der Songschreiber zufolge ist»S!sters« ein sinnbildliches Gespräch zweier Frauen über FemaleEmpowerment. Sinnbildlich. Empowerment. Geht's noch blutleerer?Pralles Leben geht anders. So aber geht's gar nicht: Die Isländerglaubten, sie müssten in Tel Aviv Israels Todfeinde pushen, diePalästinenser. Ganz schlechter Stil. Ob sie sich auch trauen würden,unter Israels Flagge vor Palästinensern zu singen?Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell