Westfalen-Blatt: Kommentar zum City-Einzelhandel

Bielefeld (ots) - Erst wenn der letzte City-Einzelhändler einesTages sein Geschäft aufgibt, werdet ihr vermutlich erkennen, dasshohe Kirchtürme, schöne Straßenpflaster und nette Eiscafés alleinnoch kein Innenstadt-Flair erzeugen. Ihr meint, das sei einHorrorbild und von der Wirklichkeit weit entfernt? Einerseits: Ja.Andererseits genügt ein Blick in die USA, um zu zeigen, was derGesellschaft künftig verloren geht, wenn die Verlagerung desEinzelhandels ins Internet ungebremst fortschreitet. Nach demFachgeschäft in der Innenstadt schließen dort inzwischen auch immermehr Shopping-Malls auf vormals grünen Wiesen. Ja, es gibtGegenargumente. Ja, die Zeit ist knapp. Ja, die Zufahrtsstraßen indie Städte sind oft verstopft und die Parkhäuser teuer. Ja, imöffentlichen Nahverkehr könnte man mit großen Einkaufstütenauffallen. Ja, unfreundliche Verkäufer sind keine gute Werbung. Ja,manchmal ist das Personal schlechter informiert als der Käufer. Ja,im stationären Handel ist die Auswahl nicht ganz so groß wie imInternet. Ja, die Artikel sind hin und wieder auch teurer als online.Und ja, wenn es regnet, könnte man in der Innenstadt - anders als zuHause auf dem Sofa - nass werden. Ja. Ja. Ja. Aber ist das Engagementdes Händlers vor Ort für die Stadt und die Bürgerschaft so wenigwert, dass man schlechte Erfahrungen und Vorurteile nicht ab und zuüberprüfen sollte? Schließlich finden sich mit Sicherheit eben soviele Gründe, mit dem Onlinehandel unzufrieden zu sein. Zum Beispieldie Umweltfolgen durch den zusätzlichen Verkehr. Die vollgestopftenStraßen. Die zahlreichen Kleintransporter, die gern in der zweitenReihe oder auf Fahrradwegen parken und so alles blockieren. DasKnurren der Nachbarn, weil sie immer diejenigen sind, die die Paketefür das ganze Haus annehmen müssen. Der Aufwand für die Retouren,weil natürlich die Ware oft nicht erfüllt, was das Bild im Internetverspricht. Die zusätzlichen Fahrten zum Paketshop. Das unguteGefühl, durch das Surfen im Internet total gläsern zu werden. Nunlässt sich der deutsche Verbraucher verständlicherweise nur ungernerziehen. Umso wichtiger wäre, dass wenigstens die Kommunalpolitikund die Gewerkschaften zum Erhalt des stationären Handels beitragen.Leider ist oft das Gegenteil der Fall. Besonders ärgerlich ist das imFalle von Verdi. Die vielen Klagen der Gewerkschaft gegenverkaufsoffene Sonntage - möglichst kurzfristig, damit der Schadenumso größer ist - beweisen zwar, dass die gesetzlichen Vorgaben inNRW noch nicht wirklich gerichtsfest sind. Zugleich aberbenachteiligen sie den stationären Händler in OWL. Sie kosten Umsatz - Einnahmen, die unter anderem für die Bezahlung des Personalsfehlen.