Westfalen-Blatt: Kommentar zum Antisemitismus im Sport

Bielefeld (ots) - Die Solidarität, die Almog Cohen nach dem gegenihn gerichteten Hass-Tweet erfahren hat, ist groß. Doch beruhigenkann das kaum. Denn der Hass, der dem israelischen Fußballerentgegenschlug, ist nur ein Bruchteil dessen, dem sich jüdischeBürger auch im Jahr 2019 in Deutschland ausgesetzt sehen. Der Sportbildet da keine Ausnahme. Immer wieder beklagen Mitglieder jüdischerSportvereine verbale oder körperliche Übergriffe. AusgelebterRassismus ist offensichtlich aber nicht nur in unteren Fußballligenein wesentlicher Teil des Amüsements bestimmter Teile der deutschenGesellschaft. Auch in der Regionalliga Nordost gab es an diesemWochenende einen traurigen Höhepunkt. Im Chemnitzer Stadion huldigtenZuschauer mit einer Schweigeminute einem der führenden Köpfe derlokalen Neonaziszene, der verstorben war. Der Deutsche Fußballbundhat sich in diesem Themenfeld klar positioniert - nicht nur mit derVergabe des Julius-Hirsch-Preises seit dem Jahr 2005. Noch besserwäre es, wenn der DFB international mehr Druck ausüben würde. DennMitglied der Fifa ist auch der Iran, ein Land, wo Antisemitismussogar Teil der Staatsdoktrin ist.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell