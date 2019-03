Westfalen-Blatt: Kommentar zum Anschlag in Christchurch

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Terroristen wollen Schrecken verbreiten. Helfenwir ihnen nicht auch noch dabei. Das gilt zum einen für Fotos vonbewaffneten Tätern, womöglich in Kampfmontur. Und das gilt zumanderen erst recht für die erniedrigende Darstellung ihrer Opfer.Solche Aufnahmen sollten wir in der Regel nicht herumschicken oderwiederveröffentlichen. Das Internet, in dem jeder einfacher alsfrüher zum Videofilmer werden kann, hat an diesem Prinzip nichtsgeändert. Die Eindringlichkeit von Videos macht es nur nochwichtiger. Terroristen, die meinen, der Welt eine Botschaft mitteilenzu müssen, werden dafür jeden Weg nutzen, der ihnen zur Verfügungsteht. Früher waren dies Bekennerschreiben oder die Besetzung vonRadiosendern und Fernsehstudios. Heute ist eine Direktübertragung beiFacebook naheliegend. So können die Täter mit ihrer Gewalt möglichstviele Menschen verstören und ihre Propaganda von sich geben. Kehrenwir also erst einmal vor unserer eigenen Tür und verbreiten dieBilder von menschenverachtenden Taten nicht weiter. Und als Nächstesfragen wir dann Facebook, warum die Bilder nicht schnell gelöschtwerden.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell