Westfalen-Blatt: Kommentar zu Vorstandsgehältern

Bielefeld (ots) - Wenn es um die Angemessenheit vonManagergehältern geht, besteht schnell die Gefahr, in eineNeiddebatte abzudriften. Deshalb eines vorneweg: Gute Arbeit muss gutbezahlt werden. Das gilt auf jeder Ebene - in der Chefetage genausowie in der Werkhalle.Nichtsdestotrotz darf - nein muss - die Frage nach derLohngerechtigkeit gestellt werden. Unternehmen tun gut daran, sichder Signalwirkung an die eigene Belegschaft, aber auch an Kunden undGeschäftspartner bewusst zu sein. Viel zu oft entsteht der Eindruck,dass Spitzenkräfte fürstlich entlohnt werden - selbst wenn die breiteMasse mit Einschnitten oder Stellenabbau konfrontiert wird. Und fürFehler müssen die Chefs nur selten gerade stehen oder in schlechtenZeiten in gleichem Maße Einbußen hinnehmen. Der VW-Konzern ist mitdem Abgasskandal ein Paradebeispiel dafür.Im Sinne einer guten Firmenkultur ist eine Bindung derChefgehälter an ein bestimmtes Vielfaches des Durchschnittslohns derBeschäftigten reizvoll. Ein bisschen mehr oder Boni für alle ist indiesem Fall besser als viel mehr nur für einen.