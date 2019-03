Westfalen-Blatt: Kommentar zu Venovia

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Rekordgewinn bei Deutschlands größtemWohnungsunternehmen Vonovia hier - auf breiter Front steigende Mietengerade in den Großstädten dort: Da steht der Vorwurf schnell im Raum,dass Vonovia sich auf Kosten seiner Mieter bereichert und mit seinemriesigen Wohnungsbestand auch ein Treiber der Entwicklung ist. Undselbst Konzernchef Rolf Buch nimmt reflexartig dieVerteidigungsposition ein. Doch so einfach ist es nicht. Beinüchterner Betrachtung ist festzuhalten: Vonovia ist einWirtschaftsunternehmen. Dessen Aufgabe ist das Erzielen von Gewinnen- und als börsennotierter Konzern freuen sich Aktionäre übersteigende Dividenden. Deutschlands größter Vermieter bewegt sichdabei innerhalb der Regeln, die die Politik vorgibt. Und zur Wahrheitgehört auch, dass Städte, in denen heute sozialer Wohnungsraum fehlt,ihre Wohnungen in der Vergangenheit an Vonovia verkauft haben.Richtig ist aber auch, dass Vonovia eine besondere sozialeVerantwortung hat. Wohnen ist kein Produkt wie jedes andere. Wohnenist ein Grundrecht. Deshalb wird der Konzern besonders beäugt - zuRecht.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell