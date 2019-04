Westfalen-Blatt: Kommentar zu Straßenausbaubeiträgen in NRW

Bielefeld (ots) - Es ist nicht zu erwarten, dass die schwarz-gelbeLandesregierung die Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfaleneinstampft - trotz der massiven Gegnerschaft. Immerhin hat der Bundder Steuerzahler NRW eigenen Angaben zufolge mittlerweile mehr als402.000 Unterschriften gesammelt.Sicherlich ist der offenkundige Erfolg der Volksinitiative aufeine gehörige Portion Populismus zurückzuführen. Symptomatisch: Alsin Bünde (Kreis Herford) im November hunderte Demonstranten auf dieStraße gingen, liefen die Vertreter des Steuerzahlerbundes vorneweg -und skandierten fleißig mit, als die Bürger ins Rathaus einzogen. Daskann man kritisieren. Was aber nicht vergessen werden darf:Populismus funktioniert immer dann besonders gut, wenn er auf Angsttrifft. Und genau die dürfte ein Großteil der Unterzeichner spüren.Die Angst, dass eines Tages ein Gebührenbescheid ins Haus flattert,der die eigenen finanziellen Möglichkeiten weit übersteigt. DieAngst, plötzlich selbst zu einem der vielen Fälle zu werden, in denendie Kostenbeteiligung willkürlich und ungerecht erscheint. Das sollteim Düsseldorfer Landtag niemand vergessen.Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell