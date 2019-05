Westfalen-Blatt: Kommentar zu Rezo und die CDU

Bielefeld (ots) - Philipp Amthor hatte Spaß beim Dreh einesAntwort-Videos. Sagte er zumindest. Immerhin; sonst gab dasAnti-CDU-Video des Youtubers Rezo der Regierungspartei Nummer 1 wohlnicht so viel Anlass zur Freude. Ein wuchtiger Überraschungsangriffaus dem Neuland Internet heraus, acht Tage vor der Europawahl, wiesollte man damit umgehen? Auf welchem Kanal antworten? Soll, darf,muss man überhaupt antworten - oder wird damit alles nur nochschlimmer? Solche Diskussionen dürften es gewesen sein, die zunächstdie Stellungnahme des CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak tagelanghinauszögerten. Solche Diskussionen dürften dann auch für dasVerwerfen der Amthor-Aufnahmen am Mittwoch verantwortlich gewesensein. Und wahrscheinlich ist der umtriebige Jurist undBundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern zu dieserEntscheidung zu beglückwünschen - so sehr man dies als neugierigerZuschauer auch bedauern mag. Der 26-Jährige mit dem jungenhaftenÄußeren beweist zwar seit geraumer Zeit, dass er auch einsteckenkann, aber der Gegenwind aus Spott und Hohn wäre wohl äußerst heftiggewesen. Also musste wieder Ziemiak ran, der mit einer persönlichenEinladung den Ball ins Feld des anderen wohl ebenfalls 26-Jährigenzurückspielte: des Mannes, dessen Name ein Geheimnis ist und der einguter Informatiker sein soll. Rezo, wie er sich nennt, hatte seinezugespitzte, polemische Kritik an der Politik und den Repräsentantender CDU sehr gut vorbereitet. Die Kritik an der SPD auch, aber dieschlug medial bislang nicht so ein. Vielleicht weil dieSozialdemokraten ohnehin schon am Boden zu liegen scheinen. Was Rezo(mit allerlei mehr oder weniger nervigem Youtube-Gehabe) über dieDrogenpolitik sagt und über das Urheberrecht, über die Klima- undRüstungspolitik sowie über Arm und Reich in der Gesellschaft - alldas lässt sich diskutieren, zum Teil auch differenzieren oderwiderlegen. Das geht aber nicht während eines laufendenInternetbebens, dieses schwer zu kalkulierenden Erregungszustands derWelt von Youtube, Facebook und Twitter, in der es vor allem aufPointen ankommt. Da helfen dann oft ganz altmodische Dinge wieGesprächsangebote weiter. Insofern ist die CDU wieder in die Spurgekommen. Aber der Zwischenschritt, die Kritik am Kritiker, waruntauglich. Diese Erfahrung ließ sich auch schon bei denFreitagsprotesten für mehr Klimaschutz machen. Wer Kritik alleinaufgrund ihrer Form zurückweist (und insgeheim vielleicht auch nur,weil er sie schrecklich unfair findet), der verbaut sich den Weg,Gegner oder deren Publikum mit Argumenten zu überzeugen.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell