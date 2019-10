Westfalen-Blatt: Kommentar zu Miele

Bielefeld (ots) - Auch wenn sich die Miele-Geschäftsleitung noch so viel Mühegibt, die Bereiche in den Vordergrund zu stellen, in denen das GütersloherUnternehmen künftig investieren will: Die Belegschaft sieht vor allem dengeplanten Abbau von 1070 Arbeitsplätzen - zuzüglich 180 in der BielefelderGeschirrspüler- und 650 in der Gütersloher Waschmaschinen-Produktion. Damiterfüllt der Plan das, was Kritiker - nicht nur von der IG Metall - ohnehin voneiner Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen McKinsey erwartet haben. Inder Vergangenheit profitierte Miele stark vom Ruf der Qualität »Made inGermany«. Künftig werden Verkäufer noch mehr den Firmennamen in den Vordergrundstellen. Damit er nicht leidet, sollte Miele alles tun, um den Jobabbau, wieangekündigt, sozialverträglich durchzuführen.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell