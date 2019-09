Westfalen-Blatt: Kommentar zu Manuela Schwesigs Krebserkrankung

Bielefeld (ots) - Statistisch gesehen muss jeder zweite Deutschedamit rechnen, im Laufe seines Lebens an Krebs zu erkranken. Insofernist die Diagnose, die Manuela Schwesig erhalten hat, nicht soaußergewöhnlich. Ihre Prominenz als Spitzenpolitikerin lenkt denBlick nur stärker auf das Thema, als es die Erkrankung eines anderenMenschen täte.Das mag man für falsch halten, weil die vielen unbekannterenKrebskranken ihren Angehörigen doch bestimmt ebenso lieb und teuersind wie die Ministerpräsidentin den ihren. Doch in einerMediengesellschaft ist das kaum zu vermeiden. Viele Menschen werdenManuela Schwesig jetzt baldige Genesung wünschen. Und das ist auchgut so - weil das jeder Krebskranke verdient hat.Aufsehen erregende Schicksale wie ihres können auch zurAufklärung beitragen. Wenn Krebsforschungszentrum und KrebshilfeRecht haben, wären 200.000 der jährlich 500.000 in Deutschlanddiagnostizierten Krebsneuerkrankungen vermeidbar - so denn allewissenschaftlich belegten Maßnahmen zur Vorbeugung umgesetzt würden.Das ist aber noch nicht der Fall. Deshalb sollten wir eher mehr überKrebs sprechen. Es ist die zweithäufigste Todesursache inDeutschland.Pressekontakt:Westfalen-BlattThomas HochstätterTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell