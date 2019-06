Westfalen-Blatt: ein Kommentar zu Lars Windhorst

Bielefeld (ots) - Geht nicht, gibt's nicht - das scheint das Mottovon Lars Windhorst. Der umtriebige Unternehmer mit dem kaum noch zudurchschauenden Firmengeflecht überrascht immer wieder. Mit demEinstieg ins Fußballgeschäft ist ihm ein echter Paukenschlaggelungen. Der Selfmade-Mann fliegt im eigenen Jet um den Globus, umneues Geld einzusammeln - in Abu Dhabi, Nordamerika, Europa. Weltweitsucht immer mehr Kapital immer neue Möglichkeiten, möglichstgewinnbringend angelegt zu werden. Windhorst investiert in immerhöherer Schlagzahl in Wetten auf eine bessere Zukunft. Hauptsache,das geht gut.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell